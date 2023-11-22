23 замерщика в Москве и Области Приедут в удобное время, составят удобный и красивый проект мебели, который вам точно понравится!

Изготовление всего за 10 дней В среднем, мы изготавливаем кухню под заказ за 10 рабочих дней по индивидуальному проекту!

Более 3700 материалов (суммарно) Основные материалы привозят с собой наши замерщики, когда выезжают для составления проекта кухни.

Менеджеры и конструкторы с опытом работы от 5 лет! С вами буду работать профессионалы, которые годами создают стильные и эргономичные кухни!