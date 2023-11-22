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Доставка бесплатно
Сборка день в день
Гарантия 5 лет
Техника со скидками до 20%

Топ 21 кухня по рейтингу клиентов

Любая модель кухни может быть изготовлена под ваши размеры!
Кухня Алиса · МДФ · Современный
165000 рублей264000 рублей-38%Кухонный гарнитур АлисаКухня Грант · МДФ · Классика
127000 рублей195580 рублей-35%Кухонный гарнитур ГрантКухня Зетта · МДФ · Современный
172500 рублей276000 рублей-38%Кухонный гарнитур ЗеттаКухня Мэдисон Лайт · МДФ · Современный
109900 рублей164850 рублей-33%Кухонный гарнитур Мэдисон ЛайтКухня Любимая · МДФ · Классика
139500 рублей206460 рублей-32%Кухонный гарнитур ЛюбимаяКухня Мерелин · МДФ · Современный
119500 рублей182835 рублей-35%Кухонный гарнитур МерелинКухня Алекса · МДФ · Современный
209500 рублей303775 рублей-31%Кухонный гарнитур АлексаКухня Бриз · Egger · Современный
83000 рублей128650 рублей-35%Кухонный гарнитур БризКухня Андрэ · Эмаль · Современный
179900 рублей287840 рублей-38%Кухонный гарнитур АндрэКухня Альфина · Эмаль · Современный
159000 рублей238500 рублей-33%Кухонный гарнитур АльфинаКухня Рими · Эмаль · Современный
240400 рублей360600 рублей-33%Кухонный гарнитур РимиКухня Бремен · МДФ · Классика
134500 рублей199060 рублей-32%Кухонный гарнитур БременКухня Вастон · Эмаль · Современный
177000 рублей283200 рублей-38%Кухонный гарнитур ВастонКухня Вудди · Egger · Современный
105900 рублей158850 рублей-33%Кухонный гарнитур ВуддиКухня Мия · Эмаль · Современный
194000 рублей281300 рублей-31%Кухонный гарнитур МияКухня Ларнака · МДФ · Классика
109900 рублей164850 рублей-33%Кухонный гарнитур ЛарнакаКухня Лебедь · МДФ · Классика
149900 рублей224850 рублей-33%Кухонный гарнитур ЛебедьКухня Асколь жемчуг · Эмаль · Классика
279900 рублей400257 рублей-30%Кухонный гарнитур Асколь жемчугКухня Вероника · Шпон · Классика
140300 рублей210450 рублей-33%Кухонный гарнитур ВероникаКухня Невада · Эмаль · Современный
123900 рублей190806 рублей-35%Кухонный гарнитур НевадаКухня Мона · МДФ · Классика
176000 рублей281600 рублей-38%Кухонный гарнитур Мона
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Почему мы?

23 замерщика в Москве и Области

Приедут в удобное время, составят удобный и красивый проект мебели, который вам точно понравится!

Изготовление всего за 10 дней

В среднем, мы изготавливаем кухню под заказ за 10 рабочих дней по индивидуальному проекту!

Более 3700 материалов (суммарно)

Основные материалы привозят с собой наши замерщики, когда выезжают для составления проекта кухни.

Менеджеры и конструкторы с опытом работы от 5 лет!

С вами буду работать профессионалы, которые годами создают стильные и эргономичные кухни!

Фабричные цены ниже на 20-37%

Когда вы заказываете мебель не в магазине, а напрямую у производителя — выходит дешевле!

Кухни на заказ по индивидуальному проекту

Добро пожаловать на официальный сайт фабрики мебели Вита Кухни!

Мы рады предложить нашим розничным клиентам высокое качество кухонной мебели, быстрые сроки изготовление и лучший сервис! В нашем каталоге собраны самые популярные модели кухонных гарнитуров. Однако, мы можем внести любые изменения в каждую кухню, по вашему желанию. Абсолютно каждая кухня или шкаф изготавливается на заказ индивидуально.

Если у вас уже есть проект или план кухни - пришлите его нам на почту, или просто оставьте заявку на сайте.

Контакты
Москваул. Ленинская Слобода, д. 26, БЦ Омега 2, Корпус С, 4 этаж, офис 417
8 (499) 229-28-08
mail@vitakuhni.ru

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Фабрика индивидуальной мебели

8 (499) 229-28-08
mail@vitakuhni.ru
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